В Краснояружский район Белгородской области полностью закрыли въезд

Въезд в Краснояружский район Белгородской области полностью перекрыт, сообщил руководитель администрации муниципального образования Андрей Миськов.

«Напряженность в нашем районе сохраняется. В связи с этим с текущего дня доступ в муниципалитет полностью ограничен. Данная вынужденная и временная мера необходима для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших жителей», — проинформировал он через свой телеграм-канал.

Миськов добавил, что за порядком в населенных пунктах района и сохранностью имущества будут следить отряды самообороны. Они также возьмут на себя заботу о домашних животных, оставленных хозяевами. Для этого необходимо оставить соответствующую заявку в социальных сетях главы районной администрации.

Ранним утром 12 августа в Краснояружском районе была объявлена эвакуация, а губернатор области Вячеслав Гладков заявил об «активности противника». В тот же день Миськов сообщил, что район покинули 11 тысяч человек, в то время как 500 человек, включая сотрудников администрации, остаются на своих рабочих местах.

Краснояружский район на западе граничит с Сумской областью Украины, а на севере — с Беловским районом Курской области, откуда также проводится эвакуация населения в связи с атакой украинских вооруженных сил. Десятого августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о проникновении в Беловский район украинской диверсионно-разведывательной группы, однако ситуация была взята под контроль. На следующий день Министерство обороны России сообщило о пресечении попытки прорыва украинских сил в этот район.

С 23 июля въезд запрещен в 14 населенных пунктов Белгородской области, включая три села Краснояружского района: Демидовка, Поповка и Прилесье. Губернатор региона Вячеслав Гладков отмечал, что там «складывается крайне сложная оперативная обстановка».

В Курской области боевые действия продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. На территории Курской, Белгородской и Брянской областей действует режим контртеррористической операции. По информации Смирнова, под контролем украинских вооруженных сил находится 28 населенных пунктов Курской области, где остаются около 2 тысяч человек.