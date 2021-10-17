В Красноярском крае введут QR-коды

В Красноярском крае с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия будет по QR-кодам, заявил в эфире местного телеканала «Енисей» заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

Мера вызвана усложнившейся эпидситуацией по коронавирусной инфекции: в регионе с начала пандемии было выявлено свыше 123 тыс. носителей Covid-19, в том числе за прошедшие сутки 478 случаев заболевания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подобные ограничения были введены в Татарстане с 11 октября, а также в Башкирии, Курганской и Новосибирской и Новгородской областях.