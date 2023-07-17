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В Красноярском крае туристку убило молнией
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На юге Красноярского края в Ермаковском районе туристку убило молнией, сообщает региональный главк СК РФ.
По предварительной информации, туристическая группа из 14 человек отправились в поход в горы природного парка «Ергаки».
Утром в воскресенье четыре альпиниста начали подъем на пик Звездный. На высоте 400 метров погода ухудшилась, в группу туристов попала молния.
От удара женщина погибла на месте, еще двое мужчин получили травму ног.
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