В Красноярском крае туристку убило молнией

На юге Красноярского края в Ермаковском районе туристку убило молнией, сообщает региональный главк СК РФ.

По предварительной информации, туристическая группа из 14 человек отправились в поход в горы природного парка «Ергаки».

Утром в воскресенье четыре альпиниста начали подъем на пик Звездный. На высоте 400 метров погода ухудшилась, в группу туристов попала молния.

От удара женщина погибла на месте, еще двое мужчин получили травму ног.