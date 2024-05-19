news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 мая 2024 11:50

В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Скопировать ссылку

В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги в Березовском районе Красноярского края произошел сход с пути 5 вагонов в составе грузового поезда», – указано в сообщении.

Причины и обстоятельства события устанавливаются, в настоящее время осуществляются восстановительные работы. Транспортная прокуратура начала проверку.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2