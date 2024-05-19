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В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги в Березовском районе Красноярского края произошел сход с пути 5 вагонов в составе грузового поезда», – указано в сообщении.
Причины и обстоятельства события устанавливаются, в настоящее время осуществляются восстановительные работы. Транспортная прокуратура начала проверку.
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