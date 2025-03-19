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Происшествия 19 марта 2025 10:57

В Красноярском крае больше 150 человек ищут похищенную девочку, за которую требуют выкуп

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В Ачинске развернута масштабная поисковая операция по поиску пропавшей 15-летней девочки. К поискам привлечены более полутора сотен полицейских, а также добровольцы. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ориентировка с приметами пропавшей разослана всем патрулям Ачинска и в соседние отделы полиции. Поднята по тревоге вся ачинская полиция, дополнительно направлены опытные оперативники из краевого уголовного розыска. В операции задействовано более 150 человек.

Как сообщает ТАСС, 18 марта днем девочка ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Через пару часов отцу поступило видеосообщение в мессенджере от неизвестного, в котором дочь говорит о требовании выкупа в размере 500 тысяч рублей, который необходимо перевести на указанный банковский счет для ее освобождения. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

#красноярский край
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