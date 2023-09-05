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Происшествия 5 сентября 2023 10:59

В Красноярске заведующую детсадом уволили за откровенные фото в соцсетях

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В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за опубликованных ей в социальных сетях откровенных фотографий, сообщает РИА Новости.

Ранее в мессенджерах появилась информация о том, что заведующую одного из детсадов родители просят уволить за полное игнорирование своих обязанностей и посты с эротическим содержанием.

По информации СМИ, девушка хамила персоналу и родителям, а также необоснованно урезала зарплаты подчиненным.

Источник РИА Новости подтвердил, что девушка была уволена из-за скандала в соцсетях.

#красноярский край
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