В Красноярске заведующую детсадом уволили за откровенные фото в соцсетях

В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за опубликованных ей в социальных сетях откровенных фотографий, сообщает РИА Новости.

Ранее в мессенджерах появилась информация о том, что заведующую одного из детсадов родители просят уволить за полное игнорирование своих обязанностей и посты с эротическим содержанием.

По информации СМИ, девушка хамила персоналу и родителям, а также необоснованно урезала зарплаты подчиненным.

Источник РИА Новости подтвердил, что девушка была уволена из-за скандала в соцсетях.