В Красноярске вынесли приговор бизнесмену за убийство криминального авторитета

Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. Он признан виновным в организации и подстрекательстве к убийству, группой лиц, сообщает рнегиональный главк СК.

Следствие и суд установили, что в 1998 году Быков дал поручение лидеру подчиненной ОПГ убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова.



«Три участника организованной группы приискали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали потерпевшего, после чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова города Красноярска двое мужчин произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего», – указало ведомство.



За убийство криминального авторитета суд приговорил Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров Анатолию Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



В пользу дочери потерпевшего взыскано 7 миллионов рублей.



В отношении других участников убийства судом в 2015 году вынесены обвинительные приговоры.