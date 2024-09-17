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Происшествия 17 сентября 2024 14:33

В Красноярске после смерти троих пациентов от капельниц задержали медиков

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В Красноярске задержали девять человек, которые оказывали незаконные медицинские услуги страдающим наркоманией и алкоголизмом, сообщает ТАСС. Действия псевдо-медиков привели к смерти трех человек. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые за денежное вознаграждение оказывали незаконные услуги на дому тем, кто страдал от алкогольной или наркотической зависимости. При помощи капельницы они вводили больным лекарства и психотропные вещества без проведения диагностики, не соблюдая правила оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях.

По месту жительства подозреваемых провели обыски, изъяли медицинские препараты и документы.

#красноярск #незаконная деятельность
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