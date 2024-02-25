В Красноярске полиция начала проверку после травести-шоу в честь 23 февраля

В Красноярске полицейские проверили соблюдение законодательства увеселительным заведением, где организовали провокационную вечеринку, посвященную Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее глава «Лиги свободного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о том, что в одном из баров Красноярска состоялась ЛГБТ*-вечеринка. Она сопроводила публикацию фрагментом видео с выступлением травести-артиста.

После проверки в отдел полиции были доставлены 12 человек. Всего же в ходе работы полицейскими были проверены 19 человек из числа посетителей и персонала увеселительного заведения.

«В отношении владельца клуба проводится проверка по факту провокационной вечеринки. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметили в ведомстве.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.