В Красноярске обокрали цех по производству экипировки для участников СВО

В Красноярске неизвестные обокрали цех по пошиву экипировки для участников СВО. Информация об этом появилась в телеграм-канале ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как указано в сообщении, сигнал о хищении поступил накануне днем. По предварительной информации, злоумышленники вынесли из помещения 1500 заготовок для медицинских шин.

В настоящее время полицейские ищут преступников. Кроме того, устанавливается полный перечень похищенного имущества.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.