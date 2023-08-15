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В Красноярске обокрали цех по производству экипировки для участников СВО
В Красноярске неизвестные обокрали цех по пошиву экипировки для участников СВО. Информация об этом появилась в телеграм-канале ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как указано в сообщении, сигнал о хищении поступил накануне днем. По предварительной информации, злоумышленники вынесли из помещения 1500 заготовок для медицинских шин.
В настоящее время полицейские ищут преступников. Кроме того, устанавливается полный перечень похищенного имущества.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
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