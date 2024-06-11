В Красноярске медведи начали заходить в город, введен режим повышенной готовности

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города. За последние две недели их видели несколько раз в районах СНТ, сообщает пресс-служба муниципалитета.

МВД и минэкологии края рекомендовали власти города организовать патрулирование территории города межведомственными группами. При обнаружении дикого животного они должны принимать меры по защите жизни людей, исходя из обстановки, в том числе, с применением огнестрельного оружия.

«Медведя в городскую среду зачастую привлекает возможность найти себе пропитание на стихийных свалках, которые время от времени образовываются в дачных и садовых товариществах и в частом секторе. Призываем горожан ответственно относиться к соблюдению правил утилизации пищевых отходов. Это снизит риск появления опасных хищников на территории города», – отмечает руководитель главного управления по делам ГО, ЧС и ПБ Александр Нестеров.