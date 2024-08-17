В Красновидово отметили Яблочный Спас

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня в селе Красновидово Камско-Устьинского района отметили музейно-фольклорный праздник Яблочный Спас, соединивший в себе культурную программу (мастер-классы, театральные постановки, ярмарку и др.) и православные традиции.

«Мы собрались здесь, чтобы отметить праздник, берущий свое начало от православных церковных праздников, которые отмечаются с 14 по 29 августа. В народе их называют Спас. Главная суть этих праздников – вспомнить о Господе, о том, как он показал апостолам частичку рая. Именно поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить память этого великого события и выразить свою благодарность Господу», – поделился с «Татар-информом» священник, председатель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.

На площадке вокруг музея Максима Горького развернулась насыщенная программа для всей семьи: фольклорные выступления, мастер-классы по росписи яблок, созданию арт-открыток и оригами, а также традиционное русское чаепитие. В самом музее можно было посетить традиционную увлекательную экскурсию.

На берегу реки Волги студенты казанского театрального училища сыграли отрывок из рассказа Горького «Челкаш», используя волжские просторы в качестве декораций.

В Доме культуры Красновидово юные жители села провели удивительную выставку – «7 историй», где дети поделились с гостями историями появления семейных реликвий: старинной иконы, золотого кольца, платков с уникальными узорами.

И наконец, большое количество увлеченных людей собрал утес «Венец». На живописном поле проходили мастер-классы по шитью и вязанию, были выставлены сувениры ручной работы и сладости. Вокальные ансамбли поддерживали атмосферу яблочного праздника, исполняя народные песни и задорные частушки. Специальными гостями мероприятия стали ансамбль русской песни «Ворожея» и вокальный ансамбль «Инеш».

«Наш ансамбль приезжает на Яблочный Спас в Красновидово уже третий год. Во время выступления мы обмениваемся с гостями эмоциями и получаем положительный ответ. Семьи уезжают отсюда с бурей эмоций. Наша культура объединяет нас всех, традиции передаются, а главное, сохраняются. Это просто замечательно!» – поделилась впечатлениями от праздника руководитель народного ансамбля «Иволга» Ирина Минеева.

Яблочный Спас - один из первых праздников урожая у славян. С этого дня (19 августа) погода, по народному поверью, поворачивает к осени и зиме. У восточных славян только с этого дня разрешалось есть яблоки нового урожая.

Чулпан Шакирова