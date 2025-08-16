В Красновидово Камско-Устьинского района прошла выставка «7 историй»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана в местном ДК состоялась выставка проекта «7 историй», основанная Нацмузеем РТ. Вместе с тем, посетители могут ознакомиться с фото-проектом о жизни близких бойцов СВО «Отец Героя».

Проект «Отец Героя» основан при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

На шести портретах можно увидеть уроженцев Камско-Устьинского района, участников СВО, погибших при исполнении долга.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На этих фотографиях ребята, которые были награждены высшими наградами и погибли. Этот проект проходит и в школах. По моему мнению, об этом надо говорить, это надо показывать, рассказывать о героях нашей с вами страны, которые, конечно, несут огромный вклад в победу, но получается так, что не все возвращаются живыми с полей, но мы об этом все равно говорим и храним память о героях», – отметила заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея РТ Зарина Сафина.

Завотделом также рассказала о старинных вещах, представленных на выставке в ДК.

«Есть морской хронометр времен 2-й Мировой войны с корабля «Смоленск», его передала семья героя войны Дмитрия Светова. Мы видим и нож разведчика, тоже с Великой Отечественной войны, это передала семья фронтовика Василия Цыплина. Семья Олениных представили армейский альбом с Афганской войны своего отца Владимира Оленина. Здесь есть и казачья шашка семьи Еруновых. Все эти люди – уроженцы Красновидово», – подчеркнула она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отметим, в 2024 году в рамках Года семьи появился проект «7 историй», где участники представляли реликвию, которая хранится в их семье и передается из поколения в поколение. Через историю предмета они рассказывали историю своей семьи.

В начале 2025 года стартовала выставка «Отец героя», передвижная экспозиция охватила уже 28 районов Татарстана. Впервые выставку показали в Лаишевском районе.