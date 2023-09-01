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Происшествия 1 сентября 2023 18:53

В Краснооктябрьской школе в РТ открыли мемориал в память о погибшем на СВО выпускнике

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Сегодня, 1 сентября, в память о награжденном Орденом мужества выпускнике Рамиле Исмагилове, который погиб в зоне СВО, в Краснооктябрьской школе открыли мемориальную доску.

В мероприятии участвовали глава района Вячеслав Козлов и начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Хисамутдинов Алмаз.

Козлов отметил, что Рамиль защищал честь нашей страны и заслуживает, чтобы память о нем бережно хранилась.

Право открыть мемориальную доску предоставили родителям Рамиля и его супруге.



Память героя почтили минутой молчания. К мемориальной доске участники торжественной встречи возложили цветы.

#спецоперация на Украине
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