В Краснооктябрьской школе в РТ открыли мемориал в память о погибшем на СВО выпускнике

Сегодня, 1 сентября, в память о награжденном Орденом мужества выпускнике Рамиле Исмагилове, который погиб в зоне СВО, в Краснооктябрьской школе открыли мемориальную доску.

В мероприятии участвовали глава района Вячеслав Козлов и начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Хисамутдинов Алмаз.

Козлов отметил, что Рамиль защищал честь нашей страны и заслуживает, чтобы память о нем бережно хранилась.

Право открыть мемориальную доску предоставили родителям Рамиля и его супруге.





Память героя почтили минутой молчания. К мемориальной доске участники торжественной встречи возложили цветы.