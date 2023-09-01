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В Краснооктябрьской школе в РТ открыли мемориал в память о погибшем на СВО выпускнике
Сегодня, 1 сентября, в память о награжденном Орденом мужества выпускнике Рамиле Исмагилове, который погиб в зоне СВО, в Краснооктябрьской школе открыли мемориальную доску.
В мероприятии участвовали глава района Вячеслав Козлов и начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Хисамутдинов Алмаз.
Козлов отметил, что Рамиль защищал честь нашей страны и заслуживает, чтобы память о нем бережно хранилась.
Право открыть мемориальную доску предоставили родителям Рамиля и его супруге.
Память героя почтили минутой молчания. К мемориальной доске участники торжественной встречи возложили цветы.
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