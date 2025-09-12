news_header_top
Общество 12 сентября 2025 15:01

В Красном Ключе под Нижнекамском открылся детсад «Сказка» после капремонта

В поселке Красный Ключ Нижнекамского района завершился капитальный ремонт детского сада «Сказка». Открытие прошло накануне в торжественной обстановке.

На обновление учреждения республика направила почти 90 миллионов рублей. Сейчас здесь воспитывается 125 детей при проектной мощности в 160.

В рамках капремонта в садике заменили кровлю, окна и двери, отремонтировали санузлы, утеплили фасад и пол, обновили инженерные сети. Пространство приобрело единую концепцию – «Цветочный город».

Каждая группа оформлена в собственной тематике, а за счет перепланировки удалось оборудовать дополнительные спальни в четырех группах и шесть кабинетов для дополнительного образования. «Сказку» также оснастили новой мебелью, современным оборудованием и даже уголком с фонтаном.

Муниципалитет продолжил работу по благоустройству: из местного бюджета выделили еще 5 миллионов рублей. В планах – перенос коммуникаций под землю, который выполнит «Татэнерго». Сотрудники сада отмечают, что помощь оказывают и градообразующие предприятия, и местное общество кряшен.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район
