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Происшествия 29 июля 2023 11:40

В Красногорске с отравлением госпитализировали 29 человек

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В Красногорске 29 работников предприятия госпитализированы с отравлением, прокуратура начала проверку, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, вечером 28 июля с признаками отравления госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в городском округе Красногорск.

Уточняется, что все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой.

В процессе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.

#Массовое отравление
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