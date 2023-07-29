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В Красногорске с отравлением госпитализировали 29 человек
В Красногорске 29 работников предприятия госпитализированы с отравлением, прокуратура начала проверку, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, вечером 28 июля с признаками отравления госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в городском округе Красногорск.
Уточняется, что все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой.
В процессе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.
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