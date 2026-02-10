В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, сообщили в Единой системе сейсмологических центров (ЕССЦ).

Подземные толчки произошли в 02:21 по московскому времени. Эпицентр находился в 35 километрах к северо‑западу от Новороссийска, очаг залегал на глубине 10 километров.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что городская инфраструктура не пострадала, информации о пострадавших не поступало.

В мэрии Анапы также уточнили, что, по данным Анапской сейсмической станции, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров, магнитуда в районе эпицентра составила 4,7 балла. Повреждений инфраструктуры также не выявлено, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.