Руc Тат
16+
Происшествия 10 февраля 2026 09:05

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, сообщили в Единой системе сейсмологических центров (ЕССЦ).

Подземные толчки произошли в 02:21 по московскому времени. Эпицентр находился в 35 километрах к северо‑западу от Новороссийска, очаг залегал на глубине 10 километров.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что городская инфраструктура не пострадала, информации о пострадавших не поступало.

В мэрии Анапы также уточнили, что, по данным Анапской сейсмической станции, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров, магнитуда в районе эпицентра составила 4,7 балла. Повреждений инфраструктуры также не выявлено, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

