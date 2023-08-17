В Краснодарском крае задержаны два человека, которые планировали взорвать вышки связи

В Красноярском крае были задержаны два человека, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск, собщает РИА Новости.

Задержание проводили УФСБ РФ по Краснодарскому краю вместе с УФСБ РФ по ЦВО и Росгвардией.

По данным агентства, два строронника запрещенной в РФ организации «Граждане СССР»* собирались взорвать станции «Ростелекома» и «ТрансТелеКома», чтобы сорвать рассылку повесток через «Госуслуги» о призыве на службу мобилизованных граждан страны.

По предварительным данным, они намеревались купить тратил и другие средства для диверсии, однако были задержаны во время получения взрывчатки.

* Запрещенная в России экстремистская организация