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В Краснодарском крае задержаны два человека, которые планировали взорвать вышки связи
В Красноярском крае были задержаны два человека, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск, собщает РИА Новости.
Задержание проводили УФСБ РФ по Краснодарскому краю вместе с УФСБ РФ по ЦВО и Росгвардией.
По данным агентства, два строронника запрещенной в РФ организации «Граждане СССР»* собирались взорвать станции «Ростелекома» и «ТрансТелеКома», чтобы сорвать рассылку повесток через «Госуслуги» о призыве на службу мобилизованных граждан страны.
По предварительным данным, они намеревались купить тратил и другие средства для диверсии, однако были задержаны во время получения взрывчатки.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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