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В Краснодарском крае в четырех населенных пунктах ввели режим ЧС
В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского районе был введен режим ЧС из-за обильных осадков, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в указанных населенных пунктах есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения эвакуируют людей.
В Туапсинском районе прошли залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать.
Из-за непогоды на автомобильной дороге, около поселка Новомихайловский, сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.
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