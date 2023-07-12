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Происшествия 12 июля 2023 10:00

В Краснодарском крае в четырех населенных пунктах ввели режим ЧС

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В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского районе был введен режим ЧС из-за обильных осадков, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в указанных населенных пунктах есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения эвакуируют людей.

В Туапсинском районе прошли залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать.

Из-за непогоды на автомобильной дороге, около поселка Новомихайловский, сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.

#подтопление
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