В Краснодарском крае спасатели ищут человека после удара ВСУ по парому

МЧС России сообщает, что судьба одного человека остается неизвестной после нападения украинских вооруженных сил на железнодорожный паром в порту «Кавказ». Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг, когда паром, перевозивший цистерны с топливом, подвергся атаке. В результате возник пожар, которому был присвоен третий уровень сложности. По информации оперативного штаба Краснодарского края, судно затонуло из-за полученных повреждений, однако на территории порта новых возгораний не зафиксировано.

Ранее МЧС России сообщило об успешном спасении 17 членов экипажа затонувшего парома. Однако последние данные указывают на то, что местонахождение еще одного человека пока не установлено.