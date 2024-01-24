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Происшествия 24 января 2024 15:09

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

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Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в 29 км юго-западнее Краснодара, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, глубина очага составила 10 километров.

На кадрах, заснятых местными жителями, видно, как из-за толчков раскачиваются люстры. Информации о пострадавших и повреждениях построек пока нет.

#землетрясение
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