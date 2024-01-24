Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в 29 км юго-западнее Краснодара, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, глубина очага составила 10 километров.
На кадрах, заснятых местными жителями, видно, как из-за толчков раскачиваются люстры. Информации о пострадавших и повреждениях построек пока нет.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников