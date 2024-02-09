В Краснодарском крае потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России.

Отмечается, что возгорание началось в районе 0.00, к 03.00 открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края ранее. Пострадавших нет.

Официально причину пожара власти края не называют. Причины происшествия устанавливаются.