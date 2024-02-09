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В Краснодарском крае потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России.
Отмечается, что возгорание началось в районе 0.00, к 03.00 открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края ранее. Пострадавших нет.
Официально причину пожара власти края не называют. Причины происшествия устанавливаются.
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