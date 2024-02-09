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Происшествия 9 февраля 2024 09:24

В Краснодарском крае потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России.

Отмечается, что возгорание началось в районе 0.00, к 03.00 открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края ранее. Пострадавших нет.

Официально причину пожара власти края не называют. Причины происшествия устанавливаются.

#пожар
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