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Происшествия 14 августа 2023 23:00

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39

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В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате падения погиб один из членов экипажа.

Специалисты устанавливают причину крушения воздушного судна.

Уточняется, что инцидент произошел, когда самолет заходил на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Он упал в черте аэродрома. На земле нет разрушений и пострадавших.

#упал самолет #Краснодарский край
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