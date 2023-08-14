В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате падения погиб один из членов экипажа.

Специалисты устанавливают причину крушения воздушного судна.

Уточняется, что инцидент произошел, когда самолет заходил на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Он упал в черте аэродрома. На земле нет разрушений и пострадавших.