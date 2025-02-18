В Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА повреждено более 50 домов

В Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА поврежден 51 дом. Как сообщает ТАСС, комиссии муниципалитетов провели осмотр поврежденного имущества.

Комиссии осмотрели 4 из 5 пострадавших домов в Славянском районе, а также в поселке Ильском все 46 домов и 2 нежилых объекта. В этих домах проживают 122 человека.

Специалисты зафиксировали ущерб и получили все необходимые документы от собственников. Всем владельцам окажут необходимую помощь в восстановлении домов.