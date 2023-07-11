В Краснодаре застрелили замначальника по мобилизации

В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщает РИА Новости.

«По данным управления СК по региону, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в районе улицы Береговой в Краснодаре», – указано в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве.