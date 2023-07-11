news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 11 июля 2023 08:05

В Краснодаре застрелили замначальника по мобилизации

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщает РИА Новости.

«По данным управления СК по региону, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в районе улицы Береговой в Краснодаре», – указано в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве.

#Убийство
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное