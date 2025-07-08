В «Краснодаре» высказались о будущем Эдуарда Спецяна

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Руководитель селекционной службы футбольного клуба «Краснодар» Максим Бузникин оценил ситуацию вокруг будущего полузащитника и капитана «быков» Эдуарда Сперцяна.

— Были слухи, что Сперцян близок к переходу в «Лидс». Есть ли преграда этому трансферу?

— Вы понимаете связь этого слуха. Там работает Фарке, который хорошо знает Сперцяна. Естественно, это можно связать с тем, что гипотетически какие‑то консультации проходили. Но на сегодняшний день официальных предложений от клубов нет, давайте подождём, — цитирует Бузникина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Спецян сыграл в 28 матчах, в которых забил 11 мячей и отметился семью результативными передачами. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость армянского футболиста составляет € 25 млн.