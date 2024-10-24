В Краснодаре мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов, причинив ему телесные повреждения, и скрылся с места происшествия. В настоящее время продолжаются его поиски, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
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В Краснодаре разыскивают вооруженного мужчину, который напал на полицейского
«Мужчина нанес травмы полицейскому, осуществляется его розыск», — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что полицейский выполнял свои служебные обязанности в момент инцидента. Это случилось в ночь на четверг. Предполагается, что сбежавший мог забрать оружие пострадавшего.
В Краснодаре проводятся мероприятия в рамках операции «Антитеррор», что привело к задержкам в движении общественного транспорта, а также к образованию пробок на улицах.
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