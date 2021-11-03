В Краснодаре прошел очередной «Саммит СТО»

На днях в Краснодаре завершился очередной съезд представителей независимых автомобильных сервисов — «Саммит СТО Юга России». Организаторами мероприятия, как и ранее, выступили компания «Правильный Автобизнес» и специализированное издание «Новости Автобизнеса».

Основной аудиторией прошедшего саммита, как отметили организаторы, стали владельцы бизнеса, менеджеры, персонал, специалисты, для которых автосервис — это основная сфера занятости.

В рамках съезда представители автомобильного сервиса и предприниматели смогли пообщаться с коллегами, завести знакомства, получить доступ к полезной информации, способствующей развитию своего дела с учетом экономических реалий и тенденций автомобильного рынка.

Организаторы пригласили на мероприятие экспертов из области автомобильного обслуживания и рынка автомобильных запчастей, которые зачитали доклады о правильном ведении бизнеса. Опытные предприниматели поделились рабочими рецептами и маркетинговыми схемами с теми, кто только планирует открыть магазин или станцию техобслуживания.

В рамках саммита были проведены несколько корпоративных тренингов и коучинг-программ, в том числе в дистанционном режиме.

Присутствовали на съезде и представители брендов, поставляющих профильную продукцию в магазины для автолюбителей и сервисные центры. Предприниматели могли не только познакомиться с новинками рынка, но и заключить прямые контракты без посредников.

Несмотря на то что саммит уже четвертый год подряд проходит в Краснодаре, фактический охват целевой аудитории оказался гораздо шире. На «Саммите СТО» побывали представители других регионов. Это обычная практика для мероприятия, которое привлекает профессионалов автомобильного бизнеса, не только уже работающих в регионе, но и планирующих открывать на Юге свои филиалы.

По данным организаторов, на «Саммите СТО Юга России» присутствовали представители более 100 специализированных компаний из ЮФО и СКФО, включая Ростов, Астрахань, Сочи, Казань, Крым.

Участие предпринимателей и специалистов из разных городов и регионов позволило заинтересованной аудитории оценить перспективы развития бизнеса в других городах, а также поделиться практическими рекомендациями о наращивании прибыли, расширении клиентской аудитории, сотрудничестве с поставщиками в своей сфере с другими коллегами.