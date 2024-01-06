В Краснодаре обнаружили мертвой шеф-редактора ГТРК «Кубань»

В частном доме в Краснодаре была обнаружена мертвой шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова, сообщает ТАСС.

По данным агентства, СК проводит проверку по факту инцидента, связанного с обнаружением тел 48-летней женщины и ее 52-летнего экс-супруга.

Отмечается, что при осмотре не было обнаружено телесных повреждений. Причины смерти мужчины и женщины станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Уточняется, что у Коноваловой осталась 15-летняя дочь. ГТРК «Кубань» и Союз журналистов намерены оказать содействие в похоронах.