В Краснодаре мужчину убило ударом молнии по голове

Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову, трагедия произошла на овощебазе в Краснодаре, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 49-летний житель Симферополя во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина.

От удара молнии он погиб на месте.

Полицейские проводят проверку по данному факту.