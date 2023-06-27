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В Краснодаре мужчину убило ударом молнии по голове
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Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову, трагедия произошла на овощебазе в Краснодаре, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 49-летний житель Симферополя во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина.
От удара молнии он погиб на месте.
Полицейские проводят проверку по данному факту.
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