В Красноборской больнице Агрызского района РТ заработает флюорограф

В Красноборской участковой больнице в Агрызском районе Татарстана вновь начнется работать флюорограф. Об этом на сходе граждан в Красноборском сельском поселении сообщил замглавы района Ильфат Ямалиев, пишут «Агрызские вести».

По словам Ямалиева, это стало возможным в связи со строительством новой поликлиники в Агрызе и поступлению туда нового современного оборудования.

Данный вопрос ежегодно поднимался на сельском сходе. Жители сетовали, что поездка в райцентр на флюорографию обходилась красноборцам недешево, терялся целый день.

Помимо этого, каждый год жители села Красный бор просили отремонтировать дорогу по улице Гора Марс, где ездят большегрузы. В этом году ремонт данной проблемной дороги будет проходить по республиканской программе. Об этом в своем выступлении рассказал глава Красноборского сельского поселения Анатолий Лазарев.

Кроме того, Красный Бор вошел в еще три республиканские программы. По программе «Наш двор» будет отремонтирован двор, относящийся к многоквартирным домам № 22 и № 24 по улице Маркина. Будет проведен капитальный ремонт 21-го дома. В программу уличного освещение включены улицы Толстого, Молодежная и часть улицы Маркина.

В рамках программы самообложения, кроме традиционных работ по благоустройству села, запланировано провести ремонт помещения в доме культуры для создания Музея истории села Красный Бор.