В «красивую» дату 12.12.24 в Челнах зарегистрировали отношения 40 пар

40 влюбленных пар официально зарегистрировали свои отношения в Набережных Челнах 12 декабря 2024 года.

«12.12.24 — красивая дата! Так считают и наши молодожены, которые выбрали этот день для того, чтобы связать свой союз», — сообщается в пресс-службе мэрии города.

Новая семья в День Конституции образовалась и в Лаишево. Как рассказали «Татар-информу», во Дворце бракосочетания города была зарегистрирована семья Алмаза Галиева и Айсылу Хисматовой.

Алмаз работает инспектором в УФСИН, а Айсылу — врачом-педиатром в Лаишевской центральной районной больнице.

Начальник отдела ЗАГС Лаишевского района Айгуль Лукманова отметила, что бракосочетание – это значительное событие, особенно в Год семьи, когда в России отмечают важность семейных ценностей и традиций.

За 2024 год в Лаишевском районе зарегистрировали браки 131 пара и родился 121 малыш, из них 66 мальчиков и 55 девочек.

Фото: пресс-служба Лаишевского района / на фото: Алмаз Галиев и Айсылу Хисматова