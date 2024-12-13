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В «красивую» дату 12.12.24 в Челнах зарегистрировали отношения 40 пар
40 влюбленных пар официально зарегистрировали свои отношения в Набережных Челнах 12 декабря 2024 года.
«12.12.24 — красивая дата! Так считают и наши молодожены, которые выбрали этот день для того, чтобы связать свой союз», — сообщается в пресс-службе мэрии города.
Новая семья в День Конституции образовалась и в Лаишево. Как рассказали «Татар-информу», во Дворце бракосочетания города была зарегистрирована семья Алмаза Галиева и Айсылу Хисматовой.
Алмаз работает инспектором в УФСИН, а Айсылу — врачом-педиатром в Лаишевской центральной районной больнице.
Начальник отдела ЗАГС Лаишевского района Айгуль Лукманова отметила, что бракосочетание – это значительное событие, особенно в Год семьи, когда в России отмечают важность семейных ценностей и традиций.
За 2024 год в Лаишевском районе зарегистрировали браки 131 пара и родился 121 малыш, из них 66 мальчиков и 55 девочек.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью
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