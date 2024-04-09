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Экономика 9 апреля 2024 05:00

В краеведческом музее Менделеевска проведут ремонт за 91 млн рублей

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В Менделеевске проведут ремонтно-реставрационные работы в краеведческом музее. Их стоимость составит свыше 91 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

До 1 декабря в здании проведут общестроительные работы, установку дверей, ремонт отопления и вентиляции, внутреннего водопровода и канализации, электрооборудования, реставрацию кровли и другие.

Средства на ремонт выделят из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

#краеведческий музей #менделеевск #ремонт
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