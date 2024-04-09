В краеведческом музее Менделеевска проведут ремонт за 91 млн рублей

В Менделеевске проведут ремонтно-реставрационные работы в краеведческом музее. Их стоимость составит свыше 91 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

До 1 декабря в здании проведут общестроительные работы, установку дверей, ремонт отопления и вентиляции, внутреннего водопровода и канализации, электрооборудования, реставрацию кровли и другие.

Средства на ремонт выделят из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.