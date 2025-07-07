В КПРФ предложили запретить ликвидацию Мавзолея и переименование улиц Ленина

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Депутат Государственной Думы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в нижнюю палату Федерального Собрания законопроект об увековечивании памяти Владимира Ленина. Документ размещен в электронной базе ГД.

В случае принятия новеллы нельзя будет переименовывать улицы, названные именем Ленина. Также под запретом окажется ликвидация Мавзолея Ленина.

Необходимость таких мер обосновывается, в частности, тем, что Ленин был основателем Советского Союза, а Российская Федерация является правопреемником и продолжателем последнего.

К объектам, связанным с памятью Ленина, предполагается отнести административно-территориальные единицы, населенные пункты, Мавзолей Ленина в Москве, памятники, бюсты, памятные доски, барельефы, скульптурные группы, настенные фрески и панно, наименование улиц, площадей, скверов, космические объекты, воздушные, морские и речные суда, транспортные артерии, государственные и муниципальные предприятия, музеи, образовательные и медицинские организации, а также федеральные и региональные государственные награды, носящие имя политика или его изображение.

«Ликвидация и переименование упомянутых в статье 2 настоящего закона объектов не допускается», – сказано в проекте закона.

Физических и юридических лиц, которые допустят ликвидацию или переименование упомянутых объектов, предлагается привлекать к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.