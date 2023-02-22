В КПРФ пообещали принять меры из-за депутата, повесившего себе на уши лапшу

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко пообещал разобраться с поступком депутата-коммуниста Самарской губернской думы Михаила Абдалкина, который выложил в сеть видео просмотра послания Президента с лапшой на ушах. Это «не останется без внимания», оценку этому поступку также должны дать в региональном отделении партии, заверил Ющенко.

«Это депутат Самарской губернской думы, в которой существует первый секретарь, руководитель регионального отделения, который в первую очередь должен дать правовую и морально-этическую оценку человеку, который является представителем его организации… Первый секретарь в первую очередь должен дать эту оценку и центральная ревизионная комиссия по партийной линии», – сказал депутат РИА Новости.

Ранее поступком члена КПРФ возмутился депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке Президента и необходимости консолидации — это не просто слова», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале, сопроводив запись резонансной фотографией.

Напомним, с посланием Федеральному собранию Президент Владимир Путин выступил накануне, его речь длилась 1 час 45 минут, подробнее – в материале.