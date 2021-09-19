В ковидгоспиталях Татарстана проголосовали более 100 больных

Избирательный процесс все три дня с 8 до 20 часов вели и 38 избирательных комиссий в больницах, 4 — в СИЗО, 2 — в санаториях, по одному — на вокзалах и в аэропорту. Об этом на брифинге в ИА «Татар-информ» сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Я удивлен большим прикреплением (более точные цифры приведу завтра) к аэропортовской комиссии наших избирателей через систему „Мобильный избиратель“. Хочу поблагодарить и Министерство здравоохранения республики за серьезнейшую работу по всем тем наработкам, которые мы продумали по голосованию в красных зонах, в ковидных центрах и которые были реализованы. Все заявки от главных врачей, которые были сделаны в Минздрав и в ЦИК, выполнены: в ковидных госпиталях проголосовали более 100 человек», — поделился спикер.

По его словам, Роспотребнадзор во время избирательного процесса нарушений не выявил. «Хотел бы поблагодарить правоохранительные органы за обеспечение порядка на участках, их сотрудники тоже все три дня были на посту вместе с нами», — выразил благодарность председатель ЦИК РТ.