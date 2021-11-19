В ковид-госпитале Пестрецов от коронавируса скончались пять человек

За все время работы в инфекционном госпитале Пестрецов от коронавирусной инфекции скончались пять человек. По данным Пестречинской ЦРБ, все они были пожилыми людьми старше 60 лет.

Сегодня глава района Ильхам Кашапов вместе с представителями администрации и персоналом Центральной районной больницы навестил пациентов в ковид-госпитале, итогами выезда пестречинцы поделились с ИА «Татар-информ».

Ковид-госпиталь на базе центральной районной больницы был открыт в октябре в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. На начало ноября все койки были заняты, сейчас обстановка улучшилась, половина мест свободна.

«На данный момент в госпитале лежит 13 пациентов. Еще трое должны были сегодня лечь в стационар. Трое заболевших в тяжелом состоянии. Однако в реанимации пока никто не нуждается, так как самых тяжелых пациентов забирает горбольница №7 Казани. Данная больница хорошо разгружает пестречинский ковид-госпиталь», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе администрации.

Госпиталь в Пестрецах обеспечен всем необходимым, в том числе препаратами и оборудованием. Тяжелые пациенты лежат на первом этаже, кому становится полегче — на втором. В основном это пожилые люди. Врачи говорят, что болезнь может протекать совершенно непредсказуемо. «Только вчера пациента готовили к выписке, за час ему стало плохо, в итоге его оставили», — поделились медики.

Некоторые из пациентов рвутся на выписку, не осознавая всех последствий коварной болезни. «Лежит одна бабушка из деревни Альвидино, мечтает о выписке, говорит, у дочери день рождения в понедельник. Тяжело им болеть», — рассказала пресс-секретарь администрации района Ляйсан Мифтахова.

На сегодняшний день в районе привились 22,9 тыс. человек. Вакцинацию можно пройти во всех врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, поликлинике. Первые два учреждения принимают жителей в свои рабочие часы. В Центральной районной больнице кабинет №112 на первом этаже работает с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу и до 13.00 по субботам.