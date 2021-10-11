В ковид-госпитале Нижнекамска скончались почти 700 пациентов с коронавирусом

За все время пандемии в ковид-госпитале Нижнекамска от коронавируса Covid-19 скончались 690 человек. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района Сергей Мерясев.

В 2021 году в ковид-госпитале скончался 391 пациент, наибольшее количество умерших пришлось на сентябрь. Всего с начала пандемии в госпитале пролечились 8896 пациентов. Сейчас из 400 коек занято 322.

Докладчик обратил внимание на то, что от коронавируса стали умирать и молодые пациенты, а не только пожилые. При этом на сегодняшний день по муниципалитету привито 50,8% от плана, несмотря на постоянную проводимую профилактическую работу с населением.

«Динамика слабая», — констатировал Сергей Мерясев.

Особую тревогу вызывают лица старше 60 лет — из них привиты только 33,2%. Аутсайдерами по вакцинации также являются работники Управления образования, учреждений ЖКХ, Управления культуры, Управления физической культуры и спорта.

Исполняющий обязанности руководителя исполкома Рамиль Муллин отметил, что перед муниципалитетом стоит задача по организации процесса вакцинации, так как ситуация с Covid-19 «архисложная».

«К сожалению, мы теряем молодых, теряем взрослое население. Поэтому я убедительно прошу — каждое ведомство должно выстроить свою политику в вверенной ему области и дать предложения по вакцинации населения», — подчеркнул Рамиль Муллин.