В коттеджных поселках под Казанью стали чаще пользоваться интернетом

Как отметили в пресс-службе МегаФона, ежемесячно абоненты из небольшого населенного пункта рядом с Казанью — к примеру, села Сокуры — проговаривают порядка 300 тысяч минут и расходуют более 20 терабайт мобильного трафика. Такого объема информации хватает, чтобы выложить семь тысяч фотографий в соцсети.

Спрос на загородную недвижимость растет с каждым годом, многие мечтают о жизни на собственной земле. Под стать потребностям увеличивается предложение — активно застраиваются участки во всех направлениях от столицы Татарстана.

«Республика заинтересована в комплексном развитии сельских территорий, куда наравне с дорогами и объектами социальной инфраструктуры закладывается возможность пользоваться мобильной связью и интернетом. Телеком-услуги здесь важны как для жителей, так и для развития местного производства и бизнеса», — прокомментировал ситуацию министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов дополнил: «Часто коттеджные поселки появляются в отдалении от привычной инфраструктуры, в том числе объектов связи. Это наша зона роста. Поэтому, планируя очередные работы по развитию сети, мы опираемся на обезличенные данные по перемещениям абонентов». Также оператор сообщил о запуске новых базовых станций в Куюках, Кощаково и Званке.