В коттеджном поселке Зеленодольского района построят дороги за 196,7 млн рублей

На строительство внутриквартальных дорог в ЖК «Западная успенка» в Айшинском сельском поселении Зеленодольского района РТ направят 196,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Среди возможных видов работ – земляные работы, устройство наружных электрических сетей и линий связи, дорожной одежды и обустройство автодороги. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ.

Заявки на участие в тендере принимаются до 26 октября, итоги будут подведены 30 октября. Работы финансируются из бюджета республики, срок их выполнения – до 14 мая 2024.