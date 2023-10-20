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В коттеджном поселке Зеленодольского района построят дороги за 196,7 млн рублей
На строительство внутриквартальных дорог в ЖК «Западная успенка» в Айшинском сельском поселении Зеленодольского района РТ направят 196,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Среди возможных видов работ – земляные работы, устройство наружных электрических сетей и линий связи, дорожной одежды и обустройство автодороги. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ.
Заявки на участие в тендере принимаются до 26 октября, итоги будут подведены 30 октября. Работы финансируются из бюджета республики, срок их выполнения – до 14 мая 2024.
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