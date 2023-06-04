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Руc Тат
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Происшествия 4 июня 2023 10:22

В коттеджном поселке под Казанью на видео сняли бегающую косулю

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В соцсетях появилось видео, снятое в частном секторе под Казанью. На кадрах видно, как вдоль берега Волги бегает самец косули.

Как сообщают очевидцы, животное обнаружили в коттеджном поселке Волжская гавань.

#косуля #Казань
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