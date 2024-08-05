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В коттеджном поселке Казани поймали вора, укравшего пять тысяч евро
Полицейские Казани задержали «домушника», укравшего из коттеджа в поселке Царицыно пять тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Хозяева дома рассказали, что обменяли рубли на иностранную валюту для предстоящей поездки за границу. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемого. В итоге им удалось задержать ранее не судимого 40-летнего местного жителя.
Мужчина не стал отрицать своей вины и рассказал, что дождался, пока хозяева покинут дом, перелез через забор и зашел в дом через незапертую заднюю дверь. В шкафу на первом этаже он нашел деньги, после чего присвоил их и покинул жилище.
Мужчина также признался, что успел обменять валюту в банке, погасить свои кредиты и приобрести новый сотовый телефон. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под домашним арестом.
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