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В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект
В среду утром в Котельниче Кировской области произошло нападение беспилотных летательных аппаратов на объект ФГПУ «Вятка». По информации от единой дежурно-диспетчерской службы района, пять дронов атаковали этот потенциально опасный объект, сообщает РИА Новости.
Два беспилотника были сбиты, еще три упали на территорию комбината и загорелись, пострадавших нет.
Губернатор области Александр Соколов подтвердил факт атаки, уточнив, что целью стала емкость для хранения нефтепродуктов.
ФГПУ «Вятка», согласно открытым источникам, специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки. Этот факт объясняет, почему объект классифицируется как потенциально опасный.
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