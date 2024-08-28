В Котельниче пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект

В среду утром в Котельниче Кировской области произошло нападение беспилотных летательных аппаратов на объект ФГПУ «Вятка». По информации от единой дежурно-диспетчерской службы района, пять дронов атаковали этот потенциально опасный объект, сообщает РИА Новости.

Два беспилотника были сбиты, еще три упали на территорию комбината и загорелись, пострадавших нет.

Губернатор области Александр Соколов подтвердил факт атаки, уточнив, что целью стала емкость для хранения нефтепродуктов.

ФГПУ «Вятка», согласно открытым источникам, специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки. Этот факт объясняет, почему объект классифицируется как потенциально опасный.