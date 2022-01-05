В Костроме задержали двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

В Костроме задержали двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

По данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку на улице Северной правды. Ее забрали двое мужчин, а потом скрылись в неизвестном направлении.

Позже тело ребёнка обнаружили в комнате одного из общежитий города. Подозреваемых в убийстве задержали, они признались в убийстве девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В скором времени им изберут меру пресечения.