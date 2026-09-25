В «Космической связи» рассказали о сроках появления интернета в самолетах

Массовое внедрение интернета на борту российских самолетов может начаться к 2030 году одновременно с вводом в эксплуатацию отечественных воздушных судов. Об этом ТАСС на конференции Satcomrus-2026 сообщил гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

«Наш прогноз, что это начнет повсеместно внедряться по факту запуска в строй самолетов российского производства. Наш прогноз – к 2030 году должно начаться массовое внедрение интернета на борту отечественных воздушных судов», – сказал Волин.

По его словам, используемый российскими авиакомпаниями иностранный парк самолетов оснащен оборудованием, рассчитанным на работу с зарубежными спутниковыми операторами, которые ушли с российского рынка. Переоснащение таких воздушных судов, отметил Волин, сложнее, чем установка отечественного оборудования на новые самолеты.

Сейчас около 1 тыс. самолетов ежедневно перевозят 300 тыс. пассажиров, отметил гендиректор «Космической связи».

«На сегодняшний день на борту самолетов в Российской Федерации спутниковой связи и интернета практически нет, но мы отдаем себе отчет в том, что это та необходимость, к которой необходимо будет в любом случае прийти. В противном случае в глобальной конкуренции российские компании будут неконкурентоспособны», – добавил Волин.