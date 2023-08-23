В Космических силах США заявили, что Россия пытается нарушить работу Starlink на Украине

Командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен заявил, что Россия пытается нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом генерал сказал в интервью газете The Washington Post.

По его словам, Штаты сейчас уязвимы, поскольку слишком большая часть их разведывательных и коммуникационных возможностей сосредоточена лишь на нескольких спутниках, которые являются легкой добычей. Эта проблема может быть решена благодаря новой программе под названием Proliferated Warfighter Space Architecture, по которой будет создана группировка спутников на околоземной орбите. Первые 10 спутников запустили в апреле, к концу года планируется запустить еще 18, в 2024-м — еще 160. В будущем сеть может вырасти до 1 000 спутников.

Говоря об эффективности такой системы, Зальцман упомянул Starlink. «Мы действительно наблюдаем последствия этого в Украине с помощью Starlink. Русские пытаются заглушить это, но безуспешно», — утверждает генерал.

Напомним, система Starlink разрабатывалась и позиционировалась SpaceX и владельцем компании Илоном Маском как исключительно гражданский проект, однако с начала спецоперации России на Украине все ее мощности были экстренно направлены на обеспечение связи для ВСУ.