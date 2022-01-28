В Кощаковском поселении Татарстана средства самообложения направят на щебенение дорог

В Кощаковском сельском поселении в Пестречинском районе Татарстана прошло отчетное собрание жителей, на котором были озвучены итоги 2021-го и намечены планы на 2022 год. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации Пестречинского района РТ.

По инициативе активных граждан в деревне Старое Кощаково в конце прошли сходы граждан по вопросу введения самообложения на части территории населенного пункта. Жители приняли решение собранные средства направить на благоустройство мест общего пользования. Остановились на сумме 500 рублей на каждого совершеннолетнего зарегистрированного гражданина населенного пункта.

«Средства будут направлены на щебенение дорог», — уточнили в администрации.

Также на территории поселения реализуется двухгодичный проект по строительству биологических очистных сооружений. Первым этапом были завершены строительно-монтажные работы здания, трассы, колодцев, вторым этапом — монтаж оборудования, пуско-наладочные работы.

«Надеюсь, новые БОС позволят улучшить экологическую обстановку поселения. В связи с вводом данного объекта возникает вопрос о строительстве новых канализационных сетей с целью охвата многоквартирного дома по ул. 50 лет Победы и частного сектора», — отметила глава поселения Зубейда Саттарова.

В 2021 году отремонтирован дом по улице Центральная, 40, обустроен тротуар длиной 646 метров вдоль дороги около школы и детсада, что способствует безопасному передвижению жителей. На улице Каменная в деревне Званка возведена детская площадка с освещением и видеонаблюдением.

По муниципальному дорожному фонду построена дорога с щебеночным покрытием по улице Нагорная. По программе «Модернизация уличного освещения» установлено 16 светильников.

На бюджетные средства поселения в прошлом году заменено 38 ламп ДРЛ на светодиодные. В общей сложности по состоянию на сегодняшний день в поселении всего 471 светильников уличного освещения, из них еще 61 дюралайтовых ламп подлежат плановой замене. Три года назад их было всего 244.

Также в прошлом году были устроены пешеходные переходы и искусственные неровности, дорожные знаки у фельдшерско-акушерского пункта на перекрестке улиц Приозерная и Лесная, у школы по требованию комиссии по БДД установлены знаки «Остановка запрещена».