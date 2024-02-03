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В Кощаковской школе открыли мемориальные доски бойцам СВО
В Кощаковской средней школе Пестречинского района Татарстана прошла церемония открытия мемориальных досок, посвященных памяти выпускников Александра Владимирова и Нияза Валеева, погибших в ходе специальной военной операции. Оба посмертно награждены орденом Мужества.
В своей торжественной речи глава Пестречинского района Ильхам Кашапов заявил, что имена героев будут навсегда вписаны в историю села и школы.
«Александр и Нияз прожили очень короткую жизнь, но их путь — это путь героев. По призыву Родины, не прячась за спины других, они добровольно отправились на поле боя и мужественно сражались. Именно в таких парнях — сила России», — выразил уверенность глава района.
Владимиров и Валеев не только учились в одной школе, но и были одноклассниками, придя в первый класс в 1995 году. Как рассказала классный руководитель Нина Павлова, Нияз окончил все 11 классов, а Саша после 9-го класса поступил в филиал Ленино-Кокушкинского профессионального лицея. Саша был еще школьником, когда у него умерла мать, после тяжелой утраты он сильно изменился.
«Он стал совершенно спокойным, уравновешенным и взрослым человеком», — заметила бывшая классная руководительница Александра. «Ушел он в армию в 18 лет, служил в Подмосковье, в десантном полку в Наро-Фоминске, откуда пришел красавцем, мужественным, высоким. Женился, и всё говорил: „Посмотрите на мою старшую дочку, она копия меня в детстве“», — процитировала она слова покойного.
Поделилась педагог воспоминаниями и о Ниязе. «Нияз был очень способный мальчик, разносторонне развитый. Участвовал во многих олимпиадах: по биологии, географии, физике, обществознанию. Он мог поддержать разговор на любую тему. Поступил в Казанский авиастроительный институт. Это был человек-огонь, человек-искра», — сказала она сквозь слезы.
Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы у их портретов. Жизнь Александра оборвалась 8 апреля 2023 года, Нияза не стало 24 января 2024 года. У каждого из погибших бойцов осталось по двое детей.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой
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