В Кощаковской школе открыли мемориальные доски бойцам СВО

Фото: © Люция Сиразеева

В Кощаковской средней школе Пестречинского района Татарстана прошла церемония открытия мемориальных досок, посвященных памяти выпускников Александра Владимирова и Нияза Валеева, погибших в ходе специальной военной операции. Оба посмертно награждены орденом Мужества.

В своей торжественной речи глава Пестречинского района Ильхам Кашапов заявил, что имена героев будут навсегда вписаны в историю села и школы.

Фото: © Люция Сиразеева

«Александр и Нияз прожили очень короткую жизнь, но их путь — это путь героев. По призыву Родины, не прячась за спины других, они добровольно отправились на поле боя и мужественно сражались. Именно в таких парнях — сила России», — выразил уверенность глава района.

Владимиров и Валеев не только учились в одной школе, но и были одноклассниками, придя в первый класс в 1995 году. Как рассказала классный руководитель Нина Павлова, Нияз окончил все 11 классов, а Саша после 9-го класса поступил в филиал Ленино-Кокушкинского профессионального лицея. Саша был еще школьником, когда у него умерла мать, после тяжелой утраты он сильно изменился.

Фото: © Люция Сиразеева

«Он стал совершенно спокойным, уравновешенным и взрослым человеком», — заметила бывшая классная руководительница Александра. «Ушел он в армию в 18 лет, служил в Подмосковье, в десантном полку в Наро-Фоминске, откуда пришел красавцем, мужественным, высоким. Женился, и всё говорил: „Посмотрите на мою старшую дочку, она копия меня в детстве“», — процитировала она слова покойного.

Поделилась педагог воспоминаниями и о Ниязе. «Нияз был очень способный мальчик, разносторонне развитый. Участвовал во многих олимпиадах: по биологии, географии, физике, обществознанию. Он мог поддержать разговор на любую тему. Поступил в Казанский авиастроительный институт. Это был человек-огонь, человек-искра», — сказала она сквозь слезы.

Фото: © Люция Сиразеева

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы у их портретов. Жизнь Александра оборвалась 8 апреля 2023 года, Нияза не стало 24 января 2024 года. У каждого из погибших бойцов осталось по двое детей.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.