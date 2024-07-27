В Кощаково проводили в последний пусть участника Великой Отечественной войны

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны из села Кощаково Пестречинского района Павел Корчагин. Ему было 99 лет. На церемонии прощания кроме родных и односельчан присутствовали военный комиссар района Владимир Гузич, заместитель руководителя исполкома района Ильназ Давлетханов, председатель районного Совета ветеранов Эльгиза Файзуллина.

Ильназ Давлетханов отметил, что на войну ветеран попал, еще когда ему не было 18 лет.

Участвовал в операции «Багратион», сражался в Витебске и Борисово. Форсировал реку Березину. 8 июля 1944 года в 40 километрах от Кенигсберга во время бомбардировки был ранен. После войны работал главным ветеринарным врачом в зверосовхозе «Кощаковский». Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «Ветеран труда».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Павел Семенович прожил долгую достойную жизнь, которая прервалась на пути к столетию. Он постоянно встречался со школьниками и молодежью, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Павел Корчагин — легендарный представитель поколения победителей, чей жизненный путь, любовь к Родине останутся достойным примером для каждого из нас», — с такими словами выступил Ильназ Давлетханов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

У ветерана два сына, один внук и одна правнучка. Как вспоминает старший сын Олег Корчагин, отец растил их в строгости. От вопросов про войну часто отмахивался, говорил: «Потом». Перед его уходом на фронт пришла похоронка на отца, который погиб под Москвой в 1942 году.

Павел Семенович пошел добровольно, не дожидаясь проводов в армию. Ветеран до конца жизни играл на аккордеоне. Как оказалось, взялся он за музыкальный инструмент, чтобы тренировать руку, которая плохо работала после ранения на войне.

Он родился 29 мая 1925 года в селе Бима Лаишевского района, но всю жизнь жил и работал в Кощаково. Завещал похоронить его на Бирюлинском кладбище.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В Пестречинском районе в живых теперь остались лишь два участника Великой Отечественной войны — Рияз Махмутов из села Кощаково и Алексей Макаров из села Новое Шигалеево.