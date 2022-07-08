В Пестречинском районе дорожные работы по проекту «Наш двор» выполнены на 55%

В Пестречинском районе Татарстана дорожные работы по президентской программе «Наш двор» выполнены на 55%. На этой неделе работы по благоустройству объектов стартовали в селе Кощаково.

В программу попало два двора по ул.50 лет Победы, 1 и 2, рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации района Ляйсан Мифтахова. «Жители могут ознакомиться проектом, который представлен в этих дворах на специально установленных баннерах. Ведутся земляные работы, готовят место для парковки и тротуаров. Дорожники сначала уложат асфальт и щебень, а потом — асфальтовое покрытие», — добавила она.

Также во дворах появятся малые архитектурные формы, скамейки, урны. По словам собеседницы агентства, ранее в этих дворах не было даже асфальта, здесь лежали бетонные плиты.

Еще один нюанс, связанный с объектами, — размещение на муниципальной земле незаконных построек. «Сноса сараев в рамках программы „Наш двор“ в этом году не будет. Сейчас идет судебный процесс по дальнейшей судьбе незаконных строений. Уже есть одно решение, на основании которого один неоформленный объект подлежит сносу», — уточнила Мифтахова.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

В общей сложности в этом году в Пестречинском районе РТ благоустроят 19 дворовых территорий. Это 11 дворов в селе Ленино-Кокушкино, пять — в селе Пестрецы, два в селе Кощаково и один в Богородском. Общая стоимость всех работ составит 28,6 млн рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6923. А в этом году будет благоустроено 1200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».